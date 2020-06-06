Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? sorusu ünlü sanatçının sevenleri tarafından merak ediliyor. Kaçış sendromu olarak adlandırılan hastalığa yakalanan ve uzun bir tedavi gören Erbil, hayranlarını bir hayli üzmüştü. Peki hastalığı süresince zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil'in son hali nasıl? İşte detaylar...

İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in son hali nasıl? sorusu sosyal medyada merak ediliyor. Instagram'da yakın arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Erbil'in neşesinin yerinde olduğu görüldü. Arkadaşlarıyla birlikte doğum günü mumlarını üfleyen ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenleri tarafından çok sayıda beğeni aldı. kaçış sendromu rahatsızlığına yakalanan ünlü şovmen katıldığı doğum günü kutlamasıyla moral buldu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mehmet Ali Erbil sağlık durumu ile ilgili, "Haftada iki gün ilaç yüklemesi yapılıyor. Bu işlem 24 saatten fazla sürüyor. Bu süreç beni çok yoruyor. Evde fizik tedavi yapıyoruz. Günlerim çok yorucu geçiyor. Ayrıca çok garip ama en fazla iş teklifini sesimin bile çıkmadığı hastalık döneminde aldım" ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Türkiye'de ilk defa Mehmet Ali Erbil'le duyulan kaçış sendromu hastalığı nedir? sorusu araştırılıyor.

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome),damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer adıyla kılcal sızıntı sendromu, kan plazmasından kılcal duvarlardan, kan dolaşım sisteminden çevre dokulara, kas bölmelerine, organlara veya vücut boşluklarına kaçması ile karakterizedir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir. Sızan sıvı nedeniyle damar içerisindeki kan basıncı ani olarak düşer ve bu durum şok tablosunun oluşmasına neden olur. Yine damar içindeki sıvının damar dışına sızması sonucunda kandaki albümin seviyesi düştüğünden kanın akıcılığı azalır, diğer bir deyişle kanda yoğunlaşma meydana gelir. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'le duyuldu.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Bu hastalığın ilk belirtileri arasında yorgunluk, bulantı, karın ağrısı, aşırı susama ve vücut ağırlığında ani artış sayılabilir. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Bazı insanlar yaşamları boyunca bir bölüm ve diğerleri yılda birkaç kez olur. Birçok durumda nedeni bilinmemektedir.