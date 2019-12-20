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Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, anne oldu. Ünlü şovmen, torununun dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.
MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI
Erbil, kızının Elisa'yı kucağına almasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
"AİLEMİZE HOŞ GELDİN CANIM TORUNUM"
Mehmet Ali Erbil, torununun oda süsünü, "Ailemize hoş geldin yavrum, canım torunum. Allah sana uzun ömürler versin" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şovmenin paylaşımı kısa sürede 27 binin üzerinde beğeni ve birçok "Maşallah" yorumu aldı.
"EVET; DEDE OLUYORUM!"
Mehmet Ali Erbil, dede olacağını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurmuştu. Erbil, "Boşuna dememişler; kız evlat, hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım süresince başımdan bir an olsun ayrılmıyorlar. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi. Bir kızı olacak. Allah tamamına erdirir inşallah. Bana da bu bayram hediyesi oldu. Evet; dede oluyorum!" ifadelerini kullanmıştı.
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