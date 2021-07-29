Televizyon ekranlarının ünlü isimlerinden Mehmet Ali Erbil'in ailesi ile ilgili anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Paylaş Benimle hayatına dair açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil'in ailesine dair merak edilenleri haberimizde derledik.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ANNESİ VE BABASI KİM?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil ile Yurdagül Eken'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul'da dünyaya gelen hiçbir zaman sıcak aile ilişkileri yaşamadığını söylediği ifadeleriyle gündem oldu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN AİLESİ İLE İLGİLİ İTİRAFLARI

Ge.tiğimiz günlerde Jülide Ateş'in sunduğu "40" adlı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil annesi ile ilgili "14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı. Film gibi... Üvey annem de abimi istemedi. 'Bunlara bir yatılı okul bulalım, konservatuar olur' dediler. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14, abim 17 yaşındaydı...

Kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı, ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allahım ben hiç böyle olmayacağım. Ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim ama hiç dediğim olmadı. Dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim." demişti.

Son olarak Gökhan Çınar'a babası ile ilgili konuşan Erbil çocukluğu boyunca hiçbir zaman anne-baba ilişkisini tatmadığını söyledi. Erbil, babasıyla ilişkisine dair Bizim doğduğumuz evde hiç anne-babayı hatırlamıyorum. Zaten hiç sevgi göremedik babamdan. Eski İstanbul beyefendisi diye onlar göstermezdi sevgililerini. Hiç kucağına aldığını hatırlamam babamın. 45 yaşında bile yanında bacak bacak üstüne atamazdık. Öyle bir terbiye görmüştük. Annem de bize öyle öğretmişti. Babamla ayrı olduğu halde ‘baba’ diyemezdik. ‘Babacım’ derdik. Bizim evin sokağın köşesinden gelirken bir ıslığı vardı rahmetlinin onu duyduk mu hazır ol duruşuna girerdik.’ dedi.

Anne babasının ayrılmalarının ardından yaşadığı kötü günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ali Erbil "Annemi hatırlıyorum, o dönemler bize sevgi gösterirdi. Bizim için canla başla her şeyin üstesinden gelmeye çalışırdı. Genç bir kadındı çok genç yaşta dul kaldı. Ankara’ya teyzemin yanına gittik. Annem orada kendinden 10 yaş küçük bir doktorla tanıştı ve evlendi. Doktorla evlendikten sonra her şey tersine döndü bizim için.

Adam rahmetli olana kadar hiçbir kadına yan gözle bakmadı. Ama annem bizi çok ezdirdi o adama. Annemi de çok sevdiği için tabii kıskanıyordu. Biz de büyüdükçe gözüne batmaya başladık. Evde istememeye başladı. Baskı yapıyordu… Ben 10 yaşındayım sokağa çıkıp arkadaşlarımla oynamama izin vermiyordu. Kardeşlerimle bana güzel davrandığı an pek yoktu. Babam sevmiyordu o adam nasıl sevsin!" ifadelerini kullandı.

Erbil'in aile ilişkileri sevenlerini gözyaşlarına boğdu.