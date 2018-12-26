Dün hastanedeydim. Stelyo gösterdi. 'Böyle bir şey yazmışlar' dedi. Yayıldığını bilmiyordum. Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil. Başa gelenler 70 gün oldu bu yaşadığı, geçirdiği şeyler darpla olacak şeyler değil. Ne diyeyim ki? Hiç öyle bir şey yok. Zaten gizleyemezsiniz ki... Adli bir olay... Böyle büyük bir olayı nasıl gizleyeceksiniz? Öyle bir şey olsa yapanların da bir şekilde cezalandırılması gerekir. Gizlenir mi? Öyle bir şey söz konusu değil.