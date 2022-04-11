Mehmet Ali Erbil'den 'Çarkıfelek' müjdesi

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2018 yılında evinin banyosunda düşerek, yaralanan ve 'Kaçış Sendromu' hastalığı nüksettiği için 8 ay yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, o süreçte oluşan kas erimesi nedeniyle başladığı tedaviye devam ediyor.

Bu süreçte ekranlardan uzak olan Erbil'den sevindirici haber geldi. Ünlü şovmenin önümüzdeki aylarda "Çarkıfelek" programı ile tekrar ekranlara döneceği öğrenildi. Nasuh Özdemir İstanbuli’nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, konuyla alakalı konuştu.

"ÇARKIFELEK' İLE SEVENLERİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda 'Çarkıfelek' programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay gazetecilerin, "Çarkıfelek'i programını özlüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren şovmen, "Evet, çok özlüyorum. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra izlemek için ekran başına geçerdi, bir klasikti. Şimdi her şey değişti. İzleyiciler, televizyon programları değişti, her şey farklı oldu." şeklinde konuşmuştu.