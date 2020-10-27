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Son dönemde takipçilerine sarf ettiği sözlerle gündeme gelen eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, yine bir skandala imza attı. Bir elinde sigara olan Alakurt, alkol içerken araba kullandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kuralları hiçe sayan Mehmet Akif Alakurt, bu gönderisiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Mehmet Akif Alakurt, 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanmış ve "Adanalı" dizisiyle yıldızı parlamıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Alakurt, oyunculuğu bıraktıktan sonra Kaş’ta kurduğu çiftlikte büyükbaş hayvan yetiştirmeye başlamıştı.

Oyuncu, değiştirdiği imajıyla da dikkat çekmişti.