Hafta sonu ünlü milyarder Jeff Bezos'un Beverly Hills'teki 165 milyon dolarlık lüks malikanesinde realite şov yıldızı Kris Jenner'ın doğum günü partisi düzenlendi. 70 yaş kutlamasına katılanlar arasında Meghan Markle ile Prens Harry de vardı. Mariah Carey, Justin Bieber, Oprah Winfrey, Beyonce, Vin Diesel gibi ünlülerin akın ettiği James Bond temalı doğum günü partisinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Kris Jenner ve Kim Kardashian'ın paylaştığı doğum günü fotoğrafları arasında, Meghan Markle ve Prens Harry ile birlikte poz verdikleri, birlikte gülüp dans ettikleri kareler de vardı. Ancak bu fotoğraflar dün hem Kris Jenner'ın hem de Kim Kardashian'ın hesaplarından kaldırıldı.

Fotoğraf silme olayıyla ilgili Jenner ve Kardashian cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları, "İnternet unutmaz" benzeri mesajlarla, fotoğraf kaldırma tercihini sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Davetiyeyi kabul edip de fotoğraflarınızın katılımla ilişkilendirilmesini istememek biraz utanç verici. Özellikle de içeri girerken veya çıkarken çekilmiş fotoğraflarınız varsa" diye yazdı.

Fotoğraf silme işleminin sebebinin, fotoğrafların paylaşıldığı gün, İngiltere'nin 'Anma Günü' olması olabileceği belirtildi. I. Dünya Savaşı sonrası bugünkü adıyla İngiliz Milletler Topluluğu tarafından görev sırasında ölen silahlı kuvvetler üyelerini anmak amacıyla her yıl 11 Kasım'da 'Anma Günü' düzenleniyor. Halk arasında 'Gelincik Günü' de denilen 'Anma Günü'nde kraliyet üyeleri yakalarına gelincik broşu takıyor. REKLAM Kris Jenner'ın partisine katılan Prens Harry, her ne kadar ülkesini terk etmiş olsa da gelincik yaka iğnesini unutmamıştı. Ancak Meghan Markle eşini destekleyen bir tercihte bulunmamıştı. İngiliz gazeteleri, Markle'ın yaka iğnesi takmamasını 'Anma Günü'ne duyarsız olmasına bağlamıştı. İngiltere'deki Anma Günü etkinliklerinde Prenses Kate Middleton odak noktası oldu TMZ'ye konuşan bir kaynak, yanlış yorumlanabilecek bir şeyi yaymaktansa, fotoğrafları silmenin daha iyi olabileceğini düşündüklerini söyledi.