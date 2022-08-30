"Varlığımız bile dinamiği altüst etti"

Unvanlarını bıraktıktan sonra yine kraliyet üyesi olarak çalışmaya devam etmeyi planladıkları ancak Kraliçe tarafından kabul edilmediği söylenirken konuya ilişkin Markle "Ailenin diğer birkaç üyesi tam olarak aynı şeyi yapsa da, her nedense, bunu bizim yapmamıza izin verilmedi" açıklamasında bulundu.

"BEN BU SÜREÇTE BABAMI KAYBETTİM"

İngiliz Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı mahremiyet davasına ilişkin de konuşan Meghan, "Harry bana 'Babamı bu süreçte kaybettim' dedi. Onlar benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda değil ama bu onun kararı" dedi.

Prens Charles'a yakın bir kaynak ise röportaj sonrası İngiliz PA haber ajansına, Harry ilişkilerinin bozulduğunu hissediyorsa bunun onu üzeceğini söyledi ve "Galler Prensi iki oğlunu da seviyor" dedi.