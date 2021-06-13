"BUNU HAK EDECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Ünlü oyuncu, "Karantina sırasında hayatım çok değişti. Bu çılgınca. Ben otoriteyle yaşayabilen ya da otorite tarafından kısıtlanan biri değilim, bu yüzden bu koşullar benim açımdan gerçekten zorlayıcı. Dürüst olmam gerekirse bana sabırlı olmaya dair çok şey öğretti" demişti.

Megan Fox, sözlerini, "İnsanların bana yansıtılan bu imajı kabul etmesi tuhaf ve gerçekten bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım" sözlerini sürdürmüştü.