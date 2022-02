"BENİ HER ZAMAN SEVECEĞİNİ BİLİYORUM"

Brian Austin Green, bir podcast kaydında Fox ile 11 yıllık evliliğinin bitmesiyle alakalı, "İkimiz de birbirimize bir şey yapmadık. Birbirimize her zaman dürüst olduk. Beni her zaman seveceğini biliyorum. Ne olursa olsun her zaman arkadaşız ve çocuklarımızla beraberiz." dedi.

Çiftin, Noah (9), Bodhi (7) ve Journey (5) adlarında üç çocuğu var.