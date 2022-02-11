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Megan Fox ile Brian Austin Green resmen boşandı

Megan Fox ve Brian Austin Green'in iki yıldır süren boşanma davası resmen sona erdi. Evlilikleri 11 yıl süren ikili, kararın sonuçlanmasının ardından birbirine iyi dileklerde bulundu

11.02.2022 - 08:19 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Megan Fox-Brian Austin Green çifti, 2010'da nikah masasına oturmuştu. İkili, 2 yıl önce Fox'un rapçi Machine Gun Kelly ile "yasak aşk" yaşadığı iddiaları nedeniyle boşanmaya karar vermişti.

  • RESMEN BOŞANDILAR

    Uzun zamandır ayrı yaşayan çift, boşanma davasının sonuçlanmaması nedeniyle resmi olarak ayrılamamıştı. Dava süreci tamamlanan Fox ile Green, artık resmi olarak boşandı.

  • "BENİ HER ZAMAN SEVECEĞİNİ BİLİYORUM"

    Brian Austin Green, bir podcast kaydında Fox ile 11 yıllık evliliğinin bitmesiyle alakalı, "İkimiz de birbirimize bir şey yapmadık. Birbirimize her zaman dürüst olduk. Beni her zaman seveceğini biliyorum. Ne olursa olsun her zaman arkadaşız ve çocuklarımızla beraberiz." dedi.

    Çiftin, Noah (9), Bodhi (7) ve Journey (5) adlarında üç çocuğu var.

  • NİŞANLANDI

    Bunun yanı sıra, Megan Fox ile Brian Austin Green'in hayatında zaten başka insanlar vardı. Fox, bir süredir rapçi Machine Gun Kelly (31) ile birlikte ve çift, geçen ay nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

  • "BEBEK" SEVİNCİ

    ABD'li aktör Green de, yeni sevgilisi Sharna Burgess ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çift, şimdilerde 'bebek' sevinci yaşıyor.

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