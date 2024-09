Megalopolis ve Düşüş İKSV Galaları'nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, sinemaseverleri iki müthiş filmle buluşturuyor. Tarsem Singh’in Türkiye'de hiç vizyona girmeyen ve bugüne kadar hiçbir platformda gösterilmeyen 2006 yapımı filmi The Fall / Düşüş restore yönetmen kurgusuyla yeniden izlemek isteyenler, hiç görmeyenler ve beyazperdede izlemek isteyenler için MUBI işbirliğiyle İKSV Galaları kapsamında tek bir gösterim için 24 Eylül'de Kadıköy Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. 25 Eylül’de ise tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden Francis Ford Coppola'nın mayıs ayında Cannes'da dünya prömiyerini yapan son filmi Megalopolis, vizyona girişinden önce, çok özel bir ön gösterim için Atlas 1948’de olacak.

The Fall / Düşüş

The Godfather / Baba üçlemesi, The Conversation / Konuşma, Dracula gibi başyapıtları hep en iyi filmler listelerinde yer alan efsanevi sinemacı Francis Ford Coppola’ nın yapım hikâyesi tam 40 yıl süren, yıldız oyuncu kadrosu ve sanat yönetimiyle müthiş ses getiren en son filmi Megalopolis siyaset, ırkçılık, mimari, felsefe, başarı, güç sarhoşluğu, cinsellik, aşk ve sadakat gibi kavramlara değiniyor, daha önce görülmemiş teknikler ve uygulamalarla izleyiciyi hep şaşırtıyor.

The Fall / Düşüş, MUBI işbirliğiyle 24 Eylül Salı akşamı saat 21.00’de Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.

"Ütopya nedir bilir misiniz?" diyen Coppola'nın "yoz, hayali, modern bir Amerika'da geçen, antik Roma'dan bir kahramanlık hikâyesi" olarak tanımladığı, yaşanan büyük bir felaketin ardından değişimlere gebe (eski New York) Yeni Roma Şehri'nde geçen film, MÖ 63'te geçen Çiçero ile Katilina komplosunu bilimkurgusal bir geleceğe taşıyan gözalıcı bilimkurgu destanı. İdealist, dahi mimar Cesar Catilina kendi kendine yetebilen, ütopyaya yakın geleceğin şehrini hayal ederken, skandallar ve yolsuzluğa gömülmüş, gözünü para hırsı bürümüş, değişim işine gelmeyen Belediye Başkanı Franklyn Cicero ile karşı karşıya gelir. Bu arada Catilina ile Cicero'nun kızı Julia arasında bir aşk filizlenir.

Parlak oyuncu kadrosunda Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman’ın yer aldığı, "sinemanın sınırlarını zorluyor," "sihirli, dolambaçlı, çıldırtıcı" sözleriyle övülen Megalopolis’in senaryosu ilk yazımından bu yana 40 yılı aşkın sürede neredeyse 300 kez elden geçirildi. Coppola, tıpkı Apocalypse Now / Kıyamet gibi Megalopolis'in de finansmanını kendi üstlendi, uğruna kendi kaynaklarından 120 milyon dolar harcadı. Hollywood stüdyo sisteminin getirdiği hayal kırıklığı hep canlı kalan 85 yaşındaki Coppola, son filmi için şöyle diyor: "Her şeyimi kaybedebilirim. Bir yandan da artık kaybedecek bir şeyim yok."