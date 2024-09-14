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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Megalopolis ve Düşüş İKSV Galaları'nda

        Megalopolis ve Düşüş İKSV Galaları'nda

        Tarsem Singh'in başyapıtı, kült fantezi-macera filmi The Fall / Düşüş, restore versiyonuyla 24 Eylül'de, Francis Ford Coppola'nın yapım hikâyesi tam 40 yıl süren son filmi Megalopolis ise 25 Eylül'de, İKSV Galaları'nda sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 01:01 Güncelleme: 14.09.2024 - 01:01
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        Megalopolis ve Düşüş İKSV Galaları'nda
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, sinemaseverleri iki müthiş filmle buluşturuyor. Tarsem Singh’in Türkiye'de hiç vizyona girmeyen ve bugüne kadar hiçbir platformda gösterilmeyen 2006 yapımı filmi The Fall / Düşüş restore yönetmen kurgusuyla yeniden izlemek isteyenler, hiç görmeyenler ve beyazperdede izlemek isteyenler için MUBI işbirliğiyle İKSV Galaları kapsamında tek bir gösterim için 24 Eylül'de Kadıköy Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. 25 Eylül’de ise tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden Francis Ford Coppola'nın mayıs ayında Cannes'da dünya prömiyerini yapan son filmi Megalopolis, vizyona girişinden önce, çok özel bir ön gösterim için Atlas 1948’de olacak.

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        The Fall / Düşüş

        24 Eylül Salı, 21.00, Kadıköy Sineması

        Özel efekt kullanılmadan dört yılda, 24 ülkedeki onlarca mekânda çekilen, insanın yüreğine işleyen olay örgüsü ve benzersiz estetiğiyle çabucak kazandığı kült niteliğini onca yıldır kaybetmeyen, gerçekle hayalin birbirine geçtiği Düşüş 1920'lerde, sessiz film döneminde Los Angeles'ta geçiyor. Ağaçtan düşerek kolunu kıran küçük bir göçmen kız kaldığı hastanede, sette düşerek yaralanan, yatağa mahkûm bir dublörle arkadaşlık kurar. İkisini de hastanenin kasvetli havasından kurtarmak amacıyla adam küçük kıza, zalim bir hükümdar hakkında sürükleyici bir öykü anlatmaya başlar, kız da bu fantastik kahramanlık destanını kendi hayal gücüyle alabildiğine süsler.

        Oyuncu kadrosunda Lee Pace, Catinca Untaru, Justine Waddell ve Daniel Caltagirone’un yer aldığı ve yapımcılığıyla finansmanını Tarsem Singh'in üstlendiği film, Namibya'daki Deadvlei kum çölünden İstanbul'da Ayasofya'ya, Buenos Aires'den Bali'ye, Tac Mahal'den Kolezyum'a birbirinden şaşırtıcı ve farklı mekânda çekildi.

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        Geçtiğimiz nisan ayında konuk geldiği 42. İstanbul Film Festivali'ndeki sohbetinde Düşüş'ün restorasyonundan söz eden reklam, video klip ve sinema filmi yönetmeni, yaratıcılığı ve yenilikçiliğiyle tanınan çokyönlü sanatçı Tarsem Singh, filmi "büyüklere göre bir masal" olarak tanımlıyor. Filmin restore yönetmen kurgusu versiyonu ilk kez ağustos ayında Locarno Film Festivali'nde gösterildi. Bu versiyonda izleyici deneyimini iyileştirecek ayarlamalar yapıldı ve toplam yaklaşık 2 dakika uzunluğundaki kesilen sahneler filme eklendi.

        The Fall / Düşüş, MUBI işbirliğiyle 24 Eylül Salı akşamı saat 21.00’de Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.

        Megalopolis

        25 Eylül Çarşamba, 21.00, Atlas 1948

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        The Godfather / Baba üçlemesi, The Conversation / Konuşma, Dracula gibi başyapıtları hep en iyi filmler listelerinde yer alan efsanevi sinemacı Francis Ford Coppola’nın yapım hikâyesi tam 40 yıl süren, yıldız oyuncu kadrosu ve sanat yönetimiyle müthiş ses getiren en son filmi Megalopolis siyaset, ırkçılık, mimari, felsefe, başarı, güç sarhoşluğu, cinsellik, aşk ve sadakat gibi kavramlara değiniyor, daha önce görülmemiş teknikler ve uygulamalarla izleyiciyi hep şaşırtıyor.

        "Ütopya nedir bilir misiniz?" diyen Coppola'nın "yoz, hayali, modern bir Amerika'da geçen, antik Roma'dan bir kahramanlık hikâyesi" olarak tanımladığı, yaşanan büyük bir felaketin ardından değişimlere gebe (eski New York) Yeni Roma Şehri'nde geçen film, MÖ 63'te geçen Çiçero ile Katilina komplosunu bilimkurgusal bir geleceğe taşıyan gözalıcı bilimkurgu destanı. İdealist, dahi mimar Cesar Catilina kendi kendine yetebilen, ütopyaya yakın geleceğin şehrini hayal ederken, skandallar ve yolsuzluğa gömülmüş, gözünü para hırsı bürümüş, değişim işine gelmeyen Belediye Başkanı Franklyn Cicero ile karşı karşıya gelir. Bu arada Catilina ile Cicero'nun kızı Julia arasında bir aşk filizlenir.

        Parlak oyuncu kadrosunda Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grace VanderWaal, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman’ın yer aldığı, "sinemanın sınırlarını zorluyor," "sihirli, dolambaçlı, çıldırtıcı" sözleriyle övülen Megalopolisin senaryosu ilk yazımından bu yana 40 yılı aşkın sürede neredeyse 300 kez elden geçirildi. Coppola, tıpkı Apocalypse Now / Kıyamet gibi Megalopolis'in de finansmanını kendi üstlendi, uğruna kendi kaynaklarından 120 milyon dolar harcadı. Hollywood stüdyo sisteminin getirdiği hayal kırıklığı hep canlı kalan 85 yaşındaki Coppola, son filmi için şöyle diyor: "Her şeyimi kaybedebilirim. Bir yandan da artık kaybedecek bir şeyim yok."

        Megalopolis vizyondan önce 25 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00’de Atlas 1948’de sinemaseverlerle buluşacak.

        Biletler 18 Eylül’de satışta

        The Fall / Düşüş ve Megalopolis biletleri, 18 Eylül Çarşamba günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için ön satışların ardından, 18 Eylül Çarşamba günü 14.30’da genel satışa açılacak. Biletler Passo mobil uygulaması ile Passo İKSV gişesinden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.

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        #İKSV Galaları
        #İKSV
        #Megalopolis
        #Düşüş
        #Tarsem Singh
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