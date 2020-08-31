Megalodon: Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve korku içeren Megaladon filmi hakkında detaylar haberimizde...



MEGALODON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

MEGALODON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jason Statham başrollü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda John Turteltaub oturuyor. Yıldız oyuncuya Bingbing Li, Cliff Curtis, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor, Sophia Shuya Cai ve Masi Oka gibi isimler eşlik ediyor.