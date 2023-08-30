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        Haberler Dünyadan Meg Ryan 8 yıl sonra 'What Happens Later?' filmi ile beyazperdeye dönüyor - Magazin haberleri

        Meg Ryan 8 yıl sonra beyazperdeye dönüyor 

        Son olarak 8 yıl önce bir filmde kamera karşısına geçen Meg Ryan, başrolünde yer alacağı romantik komedi filmi olan 'What Happens Later?'ın yönetmenliğini de üstlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 17:44 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:13
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        • 1

          Hollywood'da 1990'lı yılların popüler oyuncularından Meg Ryan, 8 yıl sonra yeni bir filmle sevenlerinin karşısına çıkacak.

        • 2

          1989'da gösterime giren 'When Harry Met Sally' (Harry Sally'yle Tanışınca), 1994'te 'When a Man Loves a Woman' (Erkek Severse), 1995'te 'French Kiss' (Fransız Öpücüğü) ve 1998'de 'City of Angels'la (Melekler Şehri) yıldızı parlayan Meg Ryan, David Duchovny ile birlikte 13 Ekim'de vizyona girecek 'What Happens Later?' adlı filmde başrolde yer aldı.

        • 3

          2015 yapımı dram türündeki 'Ithaca'dan sonra herhangi bir yapımda yer almayan Meg Ryan, eski sevgililer Bill ve Willa'nın yıllar sonra bir havalimanında karşılaşmasını konu alan filmde de yönetmen koltuğunda oturdu.

        • 4

          Oyunculuk kariyerine 1981'de 'Rich and Famous' ile adım atan Meg Ryan, 20 yıl aradan sonra ilk kez bir romantik komedi filminde rol aldı.

        • 5

          Bir dönem romantik komedilerin aranan isimi olan Meg Ryan, 2001'de Hugh Jackman ile 'Kate and Leopold'da başrolleri paylaşmıştı.

          Fotoğraflar: Avalon

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