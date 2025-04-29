Medvedev, Finlandiya ve İsveç'i hedef aldı: Potansiyel hedefler
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, NATO'ya yeni katılan üyelerin Rusya için potansiyel hedefler haline geldiğini açıkladı. NATO'nun son iki üyesi, Rusya ile 1340 km sınırı olan Finlandiya ve İsveç.
Eski Rusya Devlet Başkanı ve Putin'in yakın çalışma arkadaşı Dimitri Medvedev, NATO'nun yeni üyelerinin Moskova için potansiyel hedefler haline geldiğini ve bir çatışma durumunda nükleer silahlarla saldırıda bulunma riski taşıdıklarını söyledi.
Kendisini Rusya'nın en açık sözlü Batı karşıtı şahinlerinden biri olarak tanımlayan Medvedev, tehdit oklarını Batı askeri ittifakına katılan son iki ülke olan İsveç ve Finlandiya'ya çevirdi.
Medvedev, Batı'nın politikasının "Güç yoluyla barış" olduğunu, buna karşı Rusya'nın politikasının ise "Korku yoluyla barış" olduğunu sözlerine ekledi.