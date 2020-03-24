Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türk futbolunda koronavirüs endişesi yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı. Gümüşdağ'ın test sonucu çıkana kadar tedbir amaçlı olarak hastanede kalacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.