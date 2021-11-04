Meclis toplantısında takke gerginliği

DHA

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlık ettiği olağan meclis toplantısında kentte yaşanan sel felaketinde görev yapan personele teşekkür belgeleri verildi.

DHA'nın haberine göre, programın toplu fotoğraf çekimi sırasında CHP´li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, işçilerden İsa Karakafa´ya "Resim karesi içerisinde takkeli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen başındaki o kepi çıkarır mısın?" dedi. İsa Karakafa ise, "Ben çıkayım o zaman kareden, benim takkem benim şerefimdir" diyerek cevap verdi.

Salondaki diğer meclis üyeleri de İsa Karakafa´ya destek olup fotoğrafta bulunmasını istedi. Fotoğraf çekiminin ardından Karakafa salondan ayrılırken, salondakilerden bazıları da meclis üyesinin sözlerine tepki gösterdi.