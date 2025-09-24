Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

        Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıktan sonra tatile girdi. TBMM'nin yeni dönemde ne zaman açılacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte Meclisin yeni yasama dönemindeki gündemi de belli oluyor. Peki Meclis ne zaman açılacak, hangi tarihte?

        Giriş: 24.09.2025 - 16:30 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:30
        • 1

          Eylül ayının sonlarına yaklaşılmasıyla "Meclis ne zaman açılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun bir gündemle çalışmalarına başlamıştı ve ardından tatil sürecine girmişti. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM açılış tarihi

        • 2

          TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

          Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

        • 3

          AÇILIŞ GÜNÜ MECLİS'TE NELER OLACAK?

          Geleneksel olarak TBMM Başkanı, açılış oturumunda yaptığı konuşmayla yeni yasama yılının yol haritasına dair mesajlarını veriyor. Ardından siyasi parti gruplarının temsilcileri de görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşıyor.

