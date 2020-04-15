TBMM, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini telafi etmek için hazırlanan 15 maddelik torba teklifi görüştükten sonra çalışmalarına ara verecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen teklif Genel Kurul’a gelecek. Bu görüşmenin tamamlanmasından sonra Meclis 15'er günlük aralar verecek ve Ramazan Bayramı sonrasında işbaşı yapılacak.

Meclis'in kuruluşunun 100. yılı kutlamaları koronavirüs nedeniyle ertelenirken, Genel Kurul’da özel oturum olup olmayacağına gelişmelere göre karar verilecek.