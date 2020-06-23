Meclis'i gül kokuları sardı

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, gül hasadı dolayısıyla tüm Meclis’e çuvallarla gül yaprakları dağıttırdı. Önce muhalefet ardından iktidar kulisine gül kokuları yayıldı.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gül üreticilerinin sorunlarını gündeme taşıması ve fiyatla ilgili eleştirileri gündeme getirmesi üzerine AK Partili Özel, memleketteki Isparta ve gül hasadı konusunda gündem dışı söz aldı.

Konuşmanın hemen öncesinde de kulisler gül yapraklarıyla donatıldı.

Özel, Habertürk’e yaptığı açıklamada son zamanlarda sentetik gül suyu üretimine karşı gül çiçeği ve gerçek gülsuyu üretiminin teşvik edilmesi için harekete geçtiklerini anlattı.