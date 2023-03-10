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Meclis çalışmalarına devam edecek mi? AK Partili Turan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını ilan etmesinin ardından "Meclis çalışmalarına devam edecek mi" sorusu yöneltildi. AK Partili Bülent Turan, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Giriş: 10.03.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meclis çalışmalarına devam edecek mi? AK Partili Turan'dan açıklama
AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir." dedi.

Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir." ifadesini kullandı.

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