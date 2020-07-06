İstanbul'un Mecidiyeköy ilçesinde bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kırılan camların etrafa saçılmasıyla, iş yeri yakınında bulunan bir kişi ayağından hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde duman tahliye çalışması yaptı.

Patlamanın, fişte unutulan ütüden kaynaklandığı değerlendiriliyor.