LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılımıyla 1 Haziran'da gerçekleşen LGS, büyük bir heyecanla sona erdi. Şimdi gözler LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte 2019 MEB takvimi ve LGS sınav sonuç tarihi...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre LGS sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. LGS sonuçlarının tahminen saat 16.00 gibi erişime açılması bekleniyor.

LGS SÖZEL SORU VE CEVAP ANAHTARI

LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

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LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.