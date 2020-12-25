MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Bakan Ziya Selçuk, koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için ücretsiz tabletlerin dağıtılacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi.

MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Ziya Selçuk, konuya ilişkin "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor” şeklinde konuştu.

ÜCRETSİZ TABLET BİLGİSAYAR DAĞITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Valiliklerimiz bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, il-ilçe milli eğitim kurulları, okullarımızın açılışı, kapanması, ihtiyaçları konusunda büyük bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık. Bu anlamda bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz. Bu ihtiyaçlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor ve çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık, bu kriterler doğrultusunda iller okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu hafta başlıyor ve peyderpey devam edecek" dedi.