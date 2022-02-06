Milyonlarca öğrenci ve velisi, hafta sonu itibarı ile okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB takvimine göre, sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili bugün sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından 15 tatil uzatıldı mı ve okullar ne zaman açılıyor konuları netlik kazandı.

MEB'DEN SON DAKİKA 15 TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir etkinlikte, öğrencilerin dört gözle yanıtı araştırdığı "15 tatil uzayacak mı, okullar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt verdi. Bakan Özer, yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaparken okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman açılacak, ay sonuna mı ertelendi? 15 tatil uzatıldı mı ve yarıyıl tatili bugün mü bitiyor?

İşte, detaylar