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MEB son dakika 15 tatil açıklaması: Yarıyıl tatili uzadı mı, okullar iki hafta sonra mı açılıyor? 2022 Okullar ne zaman açılacak, yarın mı ve 15 tatil sömestr uzatıldı mı?

Yarıyıl tatili uzadı mı? MEB duyurdu: 2022 Okullar ne zaman açılacak ve 15 tatil uzatıldı mı?

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak konusu olurken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları 100 binleri görürken yüz yüze eğitimin durumu da öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 tatil uzatıldı mı ve okullar ne zaman açılıyor konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaparken okulların açılma tarihini de duyurdu.

06.02.2022 - 11:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milyonlarca öğrenci ve velisi, hafta sonu itibarı ile okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB takvimine göre, sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili bugün sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından 15 tatil uzatıldı mı ve okullar ne zaman açılıyor konuları netlik kazandı.

    MEB'DEN SON DAKİKA 15 TATİL AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir etkinlikte, öğrencilerin dört gözle yanıtı araştırdığı "15 tatil uzayacak mı, okullar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt verdi. Bakan Özer, yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaparken okulların açılış tarihini duyurdu. Peki, okullar ne zaman açılacak, ay sonuna mı ertelendi? 15 tatil uzatıldı mı ve yarıyıl tatili bugün mü bitiyor?

    İşte, detaylar

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronvirüs salgınından en çok hasar gören yerlerden biri de okullar olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi, online eğitime geçilecek mi sorularına yanıt verdi.

  • 15 TATİL UZADI MI?

    2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü kapandı. Okullarda ikinci dönem 7 Şubat günü açılacak.

  • Kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazaretsi günü dersliklere geri döneceği açıklandı. 

  • 2. ARA TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.

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