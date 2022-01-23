Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 15 tatile girdi. Okulların açılmasının ardından daha sonrada ikinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Şimdi ise gözler okulların açılacağı tarihte. Peki, 2022 Sömestr tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlıyor? İşte, MEB 2021-2022 takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2022

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başladı ve 6 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ

MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

MEB’in Twitter’dan yaptığı açıklaması şöyle;