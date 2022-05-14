MEB Yönetmeliği'nde önemli değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile Bakanlığın bina envanteri, bina sıra numaraları verilerek coğrafi olarak kayıt altına alındı. Böylece bundan sonraki kurum açma ve kapatma işlemlerinin de MEBCBS bina sıra numaraları ile yapılması düzenlenerek Bakanlığın bina envanterinin güncel tutulması amaçlandı.
Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması halinde ise ana sınıfı açılacak.
Özel eğitim ana sınıfı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümde bulunması şartının sağlanamadığı durumlarda, ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilecek.
Özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimin daha da yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin (BİLSEM) açılışlarında, bu kurumlarda bulunması zorunlu derslik sayısı azaltılarak mevcut okul binalarının müstakil bir bölümünde de BİLSEM açılabilmesine olanak sağlandı.
Okul pansiyonların açılışında aranan öğrenci kapasitesi şartı 100'den 50'ye düşürüldü. Böylece pansiyonların açılması kolaylaştırıldı ve daha fazla öğrencinin pansiyonlardan yararlanmasına imkan sağlandı.
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