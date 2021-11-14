Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."

MEB FİZYOTERAPİST VE DESTEK PERSONELİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI