e-Kurs yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Destekleme Yetiştirme Kursu için öğrenciler son başvurularını tamamladı ve e-kurs'un başlamasını bekliyor. Bu sene yıllık kurslar ve yaz dönemi kursları olarak 2 farklı seçenekte yapılacak. O yüzden kursların başvuruları da yıl boyunca 2 defa alınacak. EBA 1. dönem kursu için öğrencilerin başvuruları 23 Eylül'de sona erdi. İşte MEB 2019 e-kurs (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) takvimi ve kurs başvuru detayları...

E-KURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kurslara;

a) Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

2019 - 2020 EBA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

b) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

- Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

- Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

- Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

- Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

- Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSU BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İŞLEMLER YILLIK KURSLAR YAZ DÖNEMİ KURSLARI Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 9-13 Eylül 2019 8-14 Haziran 2020 Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 14-18 Eylül 2019 15-21 Haziran 2020 Öğrenci başvurularının alınması. 19-23 Eylül 2019 22-28 Haziran 2020 Kurs sınıflarının oluşturulması. 24-29 Eylül 2019 29 Haziran 2020 - 3 Temmuz 2020 Kursların başlaması. 30 Eylül 2019 4 Temmuz 2020 Kursların tamamlanması. 7 Haziran 2020 28 Ağustos 2020

Not: 12. sınıf öğrencileri ile kursiyerler için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına yönelik açılacak kurslar destekleme ve yetiştirme kursları iş takviminde belirtilen yıllık kurslar sürecine göre planlanacaktır.

E-KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.

2019 - 2020 EBA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.

Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6 ncı, 7 ile 8 inci, 9 ile 10 uncu sınıflar ve 11 ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir.

Açılan her bir kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-Kurs Modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA GİRİŞ

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.