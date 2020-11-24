MEB'e bağlı kurslarda birebir yapılan uygulama eğitimlerine devam edilebilecek

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden illere gönderilen yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyetlerine devam eden kurumlarda 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği ve söz konusu kurumlarda faaliyetlere uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.
Yazıda, Bakanlığa bağlı sürücü kursları ve çeşitli kursların birebir yapılan uygulama eğitimlerine istisna getiren uygulamanın detaylarına yer verildi.
Buna göre, yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel öğretim kurumlarında uygulama eğitimi bulunan motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi, iş makineleri, pilot yetiştirme kursu, gemiadamı yetiştirme kursu uygulama eğitimlerine ve çeşitli kurslar kapsamında bulunan piyano kursu gibi eğitimi kursiyerle birebir yapılan programlara, maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet edilerek devam edilebilecek.
- Yüz yüze eğitime devam edebilecek yaygın eğitim kursları belirlendi
Öte yandan, MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yazısında ise hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kursların, 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında durdurulduğu hatırlatıldı.
Ancak yaygın eğitim kapsamındaki koruyucu maske ve koruyucu kıyafet yapımı kursları, Türkiye İş Kurumu iş birliğinde açılan istihdama yönelik işbaşı eğitimli meslek edindirme ve geliştirme kursları, hijyen eğitimi kursu, kalorifer ateşçiliği kursları, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların eğitimine yönelik kurslar, ulusal ve uluslararası proje kapsamındaki kursların, salgına karşı önlemler alınarak valilik onayıyla açılabileceği bildirilen yazıda, açıköğretim sınavlarının planlandığı gibi 5-6 Aralık'ta yapılacağı da kaydedildi.
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