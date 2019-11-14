14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez 18-22 Kasım'da yapılacak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin bilgi verdi.
AA'nın haberine göre; toplumun tarıma dayalı olması sebebiyle bugüne kadar yaz tatillerinin uzun tutulduğunu söyleyen Yusuf Büyük, artık köylerde yaşayan insan sayısının azaldığına ve dünyadaki birçok ülkede uzun tatil dönemlerinin olmadığına işaret etti.
Büyük, bu çerçevede değişikliğe gittiklerini ve ara tatil uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Ara tatil, bir tatil değildir. Eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir" dedi.
Bakanlık tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı "aratatil.meb.gov.tr" sitesinin hazırlandığını bildiren Yusuf Büyük, "Velilerimiz, 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla, 81 ilde 18-22 Kasım'daki 5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere 'aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilecek" ifadelerini kullandı.
Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.
EBEVEYNLERİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER İÇİN DE ETKİNLİK OLACAK
Öğrencilere yönelik etkinliklerin okul dışında yapılacağının altını çizen Ortaöğretim Genel Müdürü Büyük, il milli eğitim müdürlüklerince kurulan komisyonların, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, vakıflar ve sanayi kuruluşlarıyla iş birliği halinde faaliyetlerini düzenleyeceklerini söyledi.
Büyük, ara tatil dönemi için çalışan anne babalara yönelik etkinliklerin de hazırladığını aktararak, "Eğitime verilen arada, anne ve babaların çocuklarıyla daha nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Öğrencilere yönelik hazırladığımız etkinlik programı, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık var" bilgisini paylaştı.
"Aile günü" kapsamında öğrencilerin annesi veya babasının iş yerine gideceğini belirten Yusuf Büyük, "Çocuklar, annesi veya babasının yaptığı işi, iş arkadaşlarını, iş ortamını görecek. Çocuk, annesi ya da babasının iş yerinde bir gün geçirecek" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!