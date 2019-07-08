Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2019 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? soruları öğretmenlik yapacak adaylar tarafından büyük merak konusu oldu. MEB, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını 4 Temmuz Perşembe günü açıklamıştı. Şimdi gözler tercih işlemlerinde... İşte 2019 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarının tercih işlemleri ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak." denildi.

MEB 2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz ila 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim'i duyurdu.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada; “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak denildi.