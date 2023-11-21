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        Haberler Gündem Eğitim MEB açıkladı! Öğretmenlere özel indirim

        MEB açıkladı! Öğretmenlere özel indirim

        Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası kapsamında özel indirimlerin uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:39 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:39
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        MEB açıkladı! Öğretmenlere özel indirim
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        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

        İndirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler ile araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler de faydalanabilecek.

        ÖĞRETMENLERİN KARTLARINI GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

        İndirim uygulamasından faydalanabilmeleri için öğretmenlerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

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        Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 20-25 Kasım'da öğretmenlerin yurt içi varışlı APS, kurye ve posta kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uygulayacak.

        Öğretmenler, 24 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Kayseri devlet tiyatroları müdürlükleri yerleşik sahnelerinden 4 ücretsiz bilet alabilecek.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise Öğretmenler Günü ve haftası dolayısıyla 23-26 Kasım'da "yayinsatis.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenleyecek.

        Bu kapsamda 150 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak.

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