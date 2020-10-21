MEB 2020 Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı? Okula hangi sınıflar gidecek? gibi merak edilen birçok konu vardı. Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre okulların açılış tarihi ile ilgili tüm detaylar belli oldu. İşte o açıklamalar...

MEB 2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"5 ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak.”

Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. lisilerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz... "ifadesinde bulundu.

6,7,10 ve 11. sınıflar için okulların başlangıç tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi