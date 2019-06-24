MEB il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şehir değişikliği için başvuruda bulunan öğretmenler bugün başvuru sonuçlarını öğrenecek. MEB tatınladığı takvimde isteğe bağlu ve zorunlu çalışma yükükümlüğüne bağlı değiştirme işlemlerini 24 Haziran'da açıklayacağını duyurdu.

MEB İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI 2019

24 Haziran 2019 tarihinde açıklanması beklenen il dışı atama sonuçları henüz yayınlanmadı. MEB tarafından açıklama gelir gelmez haber sitemizde.

İl dışı atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 24 Haziran 2019'da açıklanacak.

Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 11. maddesi kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 25 Haziran 2019'da açıklanacak

İL DIŞI ATAMA 2019

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.