DHA

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda santrfor hattına yeni bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da geldiği dönemden bu yana istediği performansı sergileyemeyen Mbaye Diagne'nin geleceği belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en iyi forvetinin kendisi olduğunu ve herkesin bu sezon yeni bir Diagne göreceğini söyleyen Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrılan Diagne, Karagümrük ile resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray ile bir yıllık sözleşmesi kalan Senegalli santrfor, bu anlaşmayla birlikte Galatasaray macerasını da sonlandırmış oldu.

MORUTAN TRANSFERİNDE SİVASSPOR BİR ADIM ÖNDE

Öte yandan geçen sezonun başında kadroya katılan ancak istenilen performansı sahaya yansıtamayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferinde ise Demir Grup Sivasspor'un bir adım önde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın özellikle istediğini açıkladığı Morutan konusunda iki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.

TRANSFERLER BEKLENİYOR

Diagne'nin ayrılmasının ardından santrfor transferinde vites yükseltecek olan Galatasaray'da Haris Seferovic ismi hala masada bulunuyor. Edinilen bilgiye göre sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı transferleri de yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.