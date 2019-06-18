Mbappe PSG'de kalıyor

Avrupa’da transfere, Real Madrid damgasını vuruyor.

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen eflatun beyazlılar, Eden Hazard, Luka Jovic gibi yıldızları kadrosuna kattı.

Ferland Mendy, Eder Militao ve Rodrygo Goes'i de alan Real Madrid, 5 transfer için toplam 303 milyon euro harcadı.

Real Madrid’in gündemindeki bir diğer yıldız isim olan Kylian Mbappe’den ise kötü haber geldi.

Paris Saint Germain kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi, 20 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

France Football’a konuşan Al-Khelaifi, ‘’Mbappe kulüp ile birlikte büyümek ve gelişmek istiyor. Gelecek sezon Paris'te kalacağından yüzde 200 eminim. Gitmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain ile 43 resmi maça çıkan Mbappe, 39 kez fileleri havalandırırken, 17 de gol pası verdi.