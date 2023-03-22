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Mbappe'nin kaptanlığı Fransa Milli Takımında sorunlara yol açtı!

Hugo Lloris'in milli takımı bırakmasının ardından yeni kaptanı seçilen genç oyuncu Kylian Mbappe, takım içindeki dengeleri bozdu. Bu durumdan hoşlanmayan Antonie Greizmann Fransa Milli Takımı'nı bırakabilir

Giriş: 22.03.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Mbappe'nin kaptanlığı Fransa Milli Takımında sorunlara yol açtı!
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Hugo Lloris'in milli takımı bırakmasının ardından yeni kaptan Kylian Mbappe oldu. Antonie Griezmann kaptanlık pazubadının en büyük adaylarından birisiydi ve kendisin seçileceğini düşünüyordu. Deschamps'ın Mbappe'yi seçmesiyle milli takımdaki geleceğini düşünmeye başladı.

Fransız Basınında çıkan haberlere göre, bu karar Fransa Milli Takımda bölünmelere neden oldu.

Didier Deschamps ise neden Kylian Mbappé'yi seçtiniz sorusuna ''Sahada olup bitenler, kamp sırasında ve gelecekte neler beklediğimle alakalı. Kylian, bu sorumluluğa sahip olmak için tüm özelliklere sahip'' yanıtını verdi.

Didier Deschamps'ın, 24 yaşındaki yıldızı kaptan olarak seçmeden önce elindeki birçok seçeneği dikkatle değerlendirdiği ve kararını salı günü verdiğini söyledi.

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