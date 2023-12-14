MB Zaglebie-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 90-90 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroCup play-off turunun ilk maçında Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı. Rövanş 20 Aralık'ta İstanbul'da.
FIBA Kadınlar EuroCup play-off turunun ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı.
Sosnowiec'deki maçın ilk çeyreğini 29-21 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreye ise 46-43 geride girdi.
Üçüncü çeyrek ise 69-69 eşitlikle sona ererken son çeyrekte de rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç da 90-90 berabere bitti.
Maçın rövanşı, 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.