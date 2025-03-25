Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli mi?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mazot ve gübre desteği yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesinin, 21 Mart'ta yatırılacağını söyledi. Destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı?
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Mazot ve gübre desteğinin yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Ziraat Bankası tarafından tanımlı olan kartlara yatırılan mazot ve gübre desteği e-Devlet sorgulama ekranından da öğrenilebiliyor. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli mi?
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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesinin, 21 Mart 2025 günü çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.
Destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Destekleme ödemesine ilişkin detaylar şu şekildedir;
Hububat Desteği kapsamında 2 milyar 789 milyon 974 bin lira ödenecek.
Söz konusu ödeme; Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elâzığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünlerini kapsıyor.
Bununla birlikte mazot ve gübre desteğinin önümüzdeki hafta içine kadar hesaplara yatırılması öngörülüyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.
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Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
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