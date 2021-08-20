MFÖ grubun vokalisti olarak tanınan ancak gerek oyunculuğu gerekse şarkı yazarlığıyla da sanat dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Mazhar Alanson araştırılıyor. Mazhar Alanson ile isminde yeni bir müzik programına başlayacak olan sanatçıya dair merak edilenleri derledik...
MAZHAR ALANSON KİMDİR?
Tam adıyla Mahmut Mazhar Alanson, 13 Şubat 1950 tarihinde Ankara'da , Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçisi Ferruh Alanson ve ilkokul öğretmeni Melek Alanson'un oğlu olarak dünyaya geldi.
Ortaokulu TED Ankara Koleji'nde bitiren Mazhar Alanson lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Kolejinde okudu ancak mezun olamadan okuldan atıldı. Fuat Güner'le ilk çalışmalarını Kaygısızlar isminde bir grupla yaptılar.
Mazhar- Fuat ikilisine 1974'te Özkan Uğur, Galip Boransu ve Ayhan Sicimoğlu'nun da katılmasıyla İpucu Beşlisi adıyla müzik yapmaya başladılar. İpucu Beşlisi kısa sürede dağıldı.
MFÖ olarak Türkiye'yi yurt dışında iki kere temsil etmişlerdir. Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında ilk temsil ettiği 1985 senesinde sunucunun Mazhar Fuat Özkan ismini okuyamadığından gruba kısaca "MFÖ" olarak hitap etmesiyle 1985'ten sonra grup, MFÖ adıyla da tanınmaya başlamıştır.
Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da çalışan Mazhar Alanson, Ferhan Şensoy’un "Şahları da Vururlar" adlı müzikal oyununda rol aldı. Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu olan Mazhar Alanson, Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun vokalisti olarak tanınıyor.
MAZHAR ALANSON EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?
Mazhar Alanson, ilk eşi Hale Alanson'la 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlendi. Çiftin ilk çocuğu Eda Alanson ve Hilmi Alanson adında iki çocuğu var.
Mazhar Alanson, daha önceden tanıştığı Biricik Suden ile 2002'de çıkan solo albümü zamanında arkadaşlıklarını ilerlettiler. Aynı yıl Mazhar ve Hale Alanson çifti ayrıldı. Bir sene sonra da Mazhar Alanson ve Biricik Suden evlendi.
MAZHAR ALANSON ALBÜMLERİ
Solo albümleri
Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar (2002)
Yazan Aşık (2019)
Diğer albümleri
Her Şey Çok Güzel Olacak (1997) - Her Şey Çok Güzel Olacak film müzikleri
Söz Müzik Mazhar Alanson (2010) - Mazhar Olmak kitabıyla yayınlanan albüm
Katkıda bulunduğu albümler
Komser Şekspir Orijinal Film Müzikleri (2001) - Ömer Özgür (Bir Sonsuz Yağmur Yağsa)
Nil Kıyısında (2009) - Nil Karaibrahimgil (İlla)
Altüst (2014) - Athena (Adımız Miskindir Bizim)
MFÖ ile stüdyo albümleri
Ele Güne Karşı (1984)
Vak the Rock (1986)
Peki Peki Anladık (1985)
No Problem (1987)
The Best of MFÖ (1989)
Geldiler (1990)
Agannaga Rüşvet (1992)
Dönmem Yolumdan (1992)
M.V.A.B. (1995)
Collection (2003)
AGU (2006)
Ve MFÖ (2011)
Kendi Kendine (2017)
MAZHAR ALANSON İLE PROGRAMI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Televizyon ekranlarında ilk defa yayınlanacak olan bu yeni formatın ilk konuğu müzik dünyasının usta ismi “Fuat Güner”... Mazhar Alanson’un özgün sunumu ile sanat dünyasının en ünlü isimlerinin buluştuğu, TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak. “Mazhar Alanson ile” her cumartesi 20.15’de TRT Müzik’te yayınlanacak.
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