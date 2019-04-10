Osmanlıcada "tutanak" anlamına gelen mazbata; Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler ve yerel seçimlerde halkın en fazla oyunu alarak görev almaya hak kazanmış kişilere veriliyor.

Ayrıca Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi resmi kurumlarda seçilmiş kamu görevlileri de, mazbata alıyor.

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR?

Son günlerde yerel seçimlerin ardından gündemi meşgul eden mazbatalar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimi kazanan adaylara veriliyor. Yerel Seçimlerde mazbatalar İl Seçim Kurulları tarafından teslim ediliyor.

Yerel ve genel seçim farketmeksizin herhangi bir itiraz olmadığı taktirde, kazanan adaylar mazbatalarını birkaç gün içinde alıyorlar. Ancak itirazın olduğu durumlarda İlçe Seçim Kurullarında başlayan ve duruma göre Yüksek Seçim Kurulunda sona eren itiraz sürecinin sonrasında mazbatalar, kazandığı kesinleşmiş olan adaya teslim ediliyor.