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        Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Resmi açıklama geldi

        Maymun çiçeğinin ülkemizde var olup olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Maymun çiçeği (Mpox) virüsünün kıta genelinde yayılması nedeniyle halk sağlığı açısından acil durum ilan etmişti. Peki Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Resmi açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:31
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        • 1

          Dünyanın gündeminde bir süredir maymun çiçeği virüsü var. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsü vakalarına yenileri eklenirken İstanbul’da maymun çiçeği vakasının görüldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de görüldü mü?

        • 2

          TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?

          İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

          İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

        • 3

          Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişi de maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

          Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

          Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı, daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.ABD Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri.

          DSÖ verileri bu virüsün ilk Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolay yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon.

          DSÖ, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceği görüşünde. Africa CDC'den uzmanlar, virüsünün yeni varyantının şimdiye kadar görülenlerin arasında en tehlikelisi olduğunu belirterek, yayılma hızından endişe ediyor.

        • 4
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