AFRİKA DIŞINA DA SIÇRADI

DSÖ'nün acil durum kararından bir gün sonra virüsün Afrika dışına da sıçradığı belirlendi. İsveç, ilk maymun çiçeği vakasını doğruladı.

İsveç Kamu Sağlığı Kurumu Direktörü Olivia Wigzell, hastanın, Afrika'nın salgın görülen bölgelerinden birinde virüse yakalandığını söyledi.

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed ise düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.