Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı?

        Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı?

        Afrika'da salgın hastalık olarak başlayan Maymun çiçeği virüsü başka ülkelerde de kendini gösterdi. Türkiye'de 2024 yılında görülüp görülmediğine ilişkin açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bu hastalığı ilk kez duyanlar Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler sorusuna yanıt arıyor. İşte Maymun çiçeği virüsü hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Maymun çiçeği virüsü gündemden düşmüyor. Maymun çiçeği sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Afrika dışında ilk kez İsveç'de Maymun Çiçeği hastalığı görüldü. Peki Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı?

        • 2

          MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

          Maymun çiçeği, Poxviridae adındaki virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalık türüdür. Poxviridae ailesinde bulunan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılmaktadır.

          Hastalığın adı her ne kadar maymun çiçeği olsa da virüs, aslında kemirgenlerden köken alır. 1958'te yapılan bir araştırma için tutulmakta olan maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle gözlemlenirken iki farklı salgın sonucunda tespit edilen virüs, adını bu sebepten ötürü almıştır. İnsanlarda ise maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında gözlenmiştir.

          BELİRTİLERİ NELER?

          Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve kas ağrıları olarak biliniyor.

        • 3

          MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

          M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

          MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

          Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Habertürk Anasayfa