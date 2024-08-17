Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı?
Afrika'da salgın hastalık olarak başlayan Maymun çiçeği virüsü başka ülkelerde de kendini gösterdi. Türkiye'de 2024 yılında görülüp görülmediğine ilişkin açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bu hastalığı ilk kez duyanlar Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri neler sorusuna yanıt arıyor. İşte Maymun çiçeği virüsü hakkında detaylar
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Maymun çiçeği virüsü gündemden düşmüyor. Maymun çiçeği sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Afrika dışında ilk kez İsveç'de Maymun Çiçeği hastalığı görüldü. Peki Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı?
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Maymun çiçeği, Poxviridae adındaki virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalık türüdür. Poxviridae ailesinde bulunan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılmaktadır.
Hastalığın adı her ne kadar maymun çiçeği olsa da virüs, aslında kemirgenlerden köken alır. 1958'te yapılan bir araştırma için tutulmakta olan maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle gözlemlenirken iki farklı salgın sonucunda tespit edilen virüs, adını bu sebepten ötürü almıştır. İnsanlarda ise maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında gözlenmiştir.
BELİRTİLERİ NELER?
Maymun çiçeği hastalığının ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve kas ağrıları olarak biliniyor.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?
M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.
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