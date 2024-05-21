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        Haberler Bilgi Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2024 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

        Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak?

        Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları için TÜİK'ten yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyonda zirveyi mayıs ayında göreceğiz" açıklamasının ardından Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi araştırması sıklaştı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın "Piyasa Katılımcıları Anketi" ile netleşti. İşte, "2024 Mayıs ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 08:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:27
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        • 1

          Milyonlarca memur ve emekli mayıs ayı enflasyon oranını yakından takip ediyor. Son olarak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Mayıs ayı beklentisine yönelik açıklamalarda bulundu. Ayrıca TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi de paylaşıldı. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Mayıs ayı enflasyon beklenti tahmini anketi hakkında detaylar...

        • 2

          TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 9 Mayıs'ta Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

          Mayıs ayı enflasyon tahmininin sorulması üzerine Karahan, şu yanıtı verdi:

          "Enflasyonda zirveyi mayısta göreceğiz. Bu çok net. Zirvenin mayıs ayında olmasının bir sebebi geçen seneden kaynaklanan baz etkisi. Şu anki hesaplamalarımıza göre baz etkisi ve 25 metreküp altındaki ücretsiz doğal gaz kullanımının sona erecek olmasının etkisiyle, diğer fiyat gelişmelerini de göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Mayıstan itibaren de düşmeye başlayacak."

        • 4

          2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

          Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.

        • 5

          12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00-39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07’sinin beklentilerinin yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,70’inin beklentilerinin yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 7

          24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

          2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 8

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 42,59'unun beklentilerinin yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 24,00-27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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