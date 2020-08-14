Cilde uygulanan maya maskesi; gerekli vitamin ve minerallerin alınmasını, nemlendirerek yenilenmesini ve bakterilerden arınmasını sağlamaktadır. Ciltte meydana gelen yağlanmayı dengeleyerek, kırışıklıkları hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Maske uygulamaları kolay ve doğal olduğundan oldukça tercih edilen bir maske yapımıdır.

Maya Maskesi Tarifleri;