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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Maximum Uniq'in mayıs programı belli oldu

        Mayıs programı belli oldu

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence, mayıs ayında da devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:02
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        Mayıs programı belli oldu
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum

        Uniq'de eğlence Mayıs ayında da devam ediyor... Mekân, Mayıs ayında tiyatro oyunlarından, festivallere, açıkhava konserlerinden, çocuk oyunlarına ve talk-show’lara kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

        Demet Akbağ, Salih Bademci, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay,

        Kerem Alışık gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te sahnede olacak.

        Maraton; 2 Mayıs’ta ‘Aydınlıkevler’ ile başlayacak. Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin başrollerini üstlendiği ‘Aydınlıkevler’ 2 ve 3 Mayıs’ta iki gün üst üste sahnede olacak. Serkan Keskin’in başrolünde olduğu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ oyunu 6 ve 7 Mayıs’ta sahnelenecek.

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        Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’ 10 Mayıs’ta Maximum Uniq’te ilk kez seyirci ile buluşacak. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın birlikte rol aldığı 'Kel Diva' 13, 14 ve 15 Mayıs’ta üç gün üst üste tiyatroseverlerle buluşacak.

        Başrolünde Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt’un olduğu ‘Hücreler’ oyunu 17 ve 22 Mayıs’ta, Kerem Alışık’ın başrolünde olduğu ‘Küheylan’ tiyatro oyunu 17 Mayıs’ta seyircilerle buluşacak. 26 Mayıs’ta Cenk Rofe ve Neslihan Yeldan’ın başrolünde olduğu ‘No Name’ Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’ ise 28 Mayıs’ta Maximum Uniq’te sahnede olacak.

        MAXIMUM UNIQ’DE MÜZİK, DANS ve KAHKAHA TAM GAZ

        2, 15 ve 30 Mayıs’ta ‘Uyduruk Sonlar Yasemin Şefik’, 4 Mayıs’ta Yasemin Sakallıoğlu, Eser

        Yenenler ve Berfu Yenenler’li ‘Çift Terapisti’ ise 8 Mayıs’ta misafirlerini kahkahaya boğacak. ‘Dna Dans Topluluğu – SINIRLAR’ projesi Koruncuk Vakfı yararına 11 Mayıs’ta Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak. 3 Mayıs’ta son dönemin başarılı seslerinden Bengü Beker, 4 Mayıs’ta Hollanda’lı Dj Maddıx, elektronik müzik tutkusunu doktorasıyla bir üst seviyeye taşıyan Max Cooper, benzersiz şovuyla 10 Mayıs’ta kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

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        MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA KAPILARINI AÇIYOR

        ‘Maximum Uniq Açıkhava’ Maslak’ta, şehrin kalbinde, yemyeşil bir dokunun içinde, tarihi

        köşklerle süslenmiş, ayrıcalıklı ortamında, sanatseverleri birbirinden keyifli ve eğlenceli kültür - sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Suzan Kardeş, Ayta Sözeri, Simge Sağın, Okay Barış ve daha birçok sürpriz sanatçı dostlarıyla birlikte 5 Mayıs’ta Maximum Uniq Açıkhava’da izleyicilere unutulmaz bir Hıdırellez Festivali yaşatacak.

        Buse Terim’in Baby On The Fest etkinliği, çocuklara yönelik çeşitli workshopların, atölyelerin, alışverişin, yoga, dans ve müziğin kısacası anne ve çocuğa dair her şeyin olduğu sürprizli bir anne çocuk festivali 11 ve 12 Mayıs’ta Maxımum Uniq Açıkhava’da olacak.

        Slipknot, Stone Sour ve epik solo kariyeriyle rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Corey Taylor, 26 Mayıs akşamı uzun bir aradan sonra ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak.

        MAXIMUM UNIQ MAYIS AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        2 MAYIS UYDURUK... SONLAR YASEMİN ŞEFİK

        2 MAYIS... AYDINLIKEVLER

        3 MAYIS... AYDINLIKEVLER

        3 MAYIS... BENGÜ BEKER

        4 MAYIS... YASEMİN SAKALLIOĞLU

        4 MAYIS... MADDIX

        5 MAYIS... SUZAN KARDEŞ’İN HIDIRELLEZ FESTİVALİ

        6 MAYIS... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

        7 MAYIS... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

        8 MAYIS... ÇİFT TERAPİSİ

        10 MAYIS... ŞAKŞAKÇILAR

        10 MAYIS... MAX COOPER

        11 MAYIS... DNA DANS TOPLULUĞU - SINIRLAR

        11 MAYIS... BABY ON THE FEST BY BUSE TERİM

        12 MAYIS... BABY ON THE FEST BY BUSE TERİM

        13 MAYIS... KEL DİVA

        14 MAYIS... KEL DİVA

        15 MAYIS... KEL DİVA

        15 MAYIS... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

        17 MAYIS... HÜCRELER

        21 MAYIS... KÜHEYLAN

        22 MAYIS... HÜCRELER

        26 MAYIS... NO NAME

        26 MAYIS... COREY TAYLOR

        28 MAYIS... ÖTEKİ

        30 MAYIS... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK

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        #Maximum Uniq
        #Kel Diva
        #Hücreler
        #Öteki
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