Maximum Uniq Aralık'ta sanatla dolu
Maximum Uniq, Aralık ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up, sihirbazlık gösterileri ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.
İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Aralık ayında da tüm hızıyla devam edecek. Mekan, Aralık ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up ve sihirbazlık gösterileri ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.Aydınlıkevler
Maximum Uniq Hall’da etkinlikler, 1 Aralık'ta Aydınlıkevler'le başlayacak. 2-3 ve 4 Aralık'ta Kel Diva, 6-7 ve 8 Aralık'ta Drakula, 9 ve 10 Aralık'ta Araf müzikali Maximum Uniq Hall sahnesinde olacak. 15 Aralık'ta Zengin Mutfağı, 23 ve 24 Aralık'ta Gurur ve Ön Yargı *gibi bir şey*, 25 Aralık'ta Hücreler tiyatroseverlerle buluşacak.
Maximum Uniq Box'ta eğlence 2 Aralık'ta Yasemin Şefik'le Uyduruk Sonlar'la başlayacak. 5 Aralık'ta Kırık Plak, 9 Aralık’ta Uğur Yücel’in devleşen performansı ile Neyzen, 14 Aralık'ta Enver Ertaş'la The Illusionist ve 15 Aralık'ta Alisher Nazirov sahnede olacak. 23 Aralık'ta Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar’la yılı kapatırken ve 24 Aralık'ta Aşk Bize Masal Olur Maximum Uniq Box sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.
MAXIMUM UNIQ ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
ARALIK / MAXIMUM UNIQ HALL
1 ARALIK AYDINLIKEVLER
2 ARALIK KEL DİVA
3 ARALIK KEL DİVA
4 ARALIK KEL DİVA
6 ARALIK DRAKULA
7 ARALIK DRAKULA
8 ARALIK DRAKULA
9 ARALIK ARAF
10 ARALIK ARAF
15 ARALIK ZENGİN MUTFAĞI
23 ARALIK GURUR ve ÖN YARGI *gibi bir şey*
24 ARALIK GURUR ve ON YARGI *gibi bir şey*
25 ARALIK HÜCRELER
ARALIK / MAXIMUM UNIQ BOXYasemin Şefik
2 ARALIK YASEMİN ŞEFİK’LE UYDURUK SONLAR
5 ARALIK KIRIK PLAK
9 ARALIK NEYZEN
14 ARALIK ENVER ERTAŞ THE ILLUSIONIST
15 ARALIK ALISHER NAZİROV
23 ARALIK YASEMİN ŞEFİK’LE UYDURUK SONLAR
24 ARALIK AŞK BİZE MASAL OLUR