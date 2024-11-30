Maximum Uniq Aralık'ta sanatla dolu

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Aralık ayında da tüm hızıyla devam edecek. Mekan, Aralık ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up ve sihirbazlık gösterileri ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.

Aydınlıkevler

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Maximum Uniq Hall’da etkinlikler, 1 Aralık'ta Aydınlıkevler'le başlayacak. 2-3 ve 4 Aralık'ta Kel Diva, 6-7 ve 8 Aralık'ta Drakula, 9 ve 10 Aralık'ta Araf müzikali Maximum Uniq Hall sahnesinde olacak. 15 Aralık'ta Zengin Mutfağı, 23 ve 24 Aralık'ta Gurur ve Ön Yargı *gibi bir şey*, 25 Aralık'ta Hücreler tiyatroseverlerle buluşacak.

REKLAM Drakula Maximum Uniq Box'ta eğlence 2 Aralık'ta Yasemin Şefik'le Uyduruk Sonlar'la başlayacak. 5 Aralık'ta Kırık Plak, 9 Aralık’ta Uğur Yücel’in devleşen performansı ile Neyzen, 14 Aralık'ta Enver Ertaş'la The Illusionist ve 15 Aralık'ta Alisher Nazirov sahnede olacak. 23 Aralık'ta Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar’la yılı kapatırken ve 24 Aralık'ta Aşk Bize Masal Olur Maximum Uniq Box sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

MAXIMUM UNIQ ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ ARALIK / MAXIMUM UNIQ HALL 1 ARALIK AYDINLIKEVLER 2 ARALIK KEL DİVA 3 ARALIK KEL DİVA 4 ARALIK KEL DİVA 6 ARALIK DRAKULA 7 ARALIK DRAKULA 8 ARALIK DRAKULA 9 ARALIK ARAF 10 ARALIK ARAF 15 ARALIK ZENGİN MUTFAĞI 23 ARALIK GURUR ve ÖN YARGI *gibi bir şey* 24 ARALIK GURUR ve ON YARGI *gibi bir şey*

25 ARALIK HÜCRELER REKLAM ARALIK / MAXIMUM UNIQ BOX Yasemin Şefik 2 ARALIK YASEMİN ŞEFİK’LE UYDURUK SONLAR 5 ARALIK KIRIK PLAK 9 ARALIK NEYZEN 14 ARALIK ENVER ERTAŞ THE ILLUSIONIST 15 ARALIK ALISHER NAZİROV 23 ARALIK YASEMİN ŞEFİK’LE UYDURUK SONLAR 24 ARALIK AŞK BİZE MASAL OLUR