Senfonik Müslüm Gürses şarkıları
Kültür, sanat ve eğlence içerikli etkinliklerle İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava, temmuz ayında da birbirinden önemli yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak
Maximum Uniq Açıkhava; konserler, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve çok özel projelerle temmuz ayını bayrama dönüştürecek. Eğlence, 2 Temmuz’da elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Mahmut Orhan ile başlayacak. 3 Temmuz’da usta oyuncu Şener Şen’in başrolünde yer aldığı ‘Zengin Mutfağı’, 5 Temmuz’da Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın kadrosunda yer aldığı ‘Aydınlıkevler’ ve 19 Temmuz’da stand-up’ın başarılı ismi Salih Tıraş, Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.
MÜSLÜM GÜRSES’E ÖZEL PROJE
Arabesk müziğin babası merhum Müslüm Gürses şarkılarını, senfoni orkestrası eşliğinde ünlü isimlerin seslendireceği ‘Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik’ projesi, 20 Temmuz’da, rap müziğin başarılı temsilcisi Sagopa Kajmer ise 23 Temmuz’da sevenleriyle buluşacak.
Şevket Çoruh ve Ozan Güven’li kadrosuyla ‘Taxim’ 26 Temmuz’da, müziğin yükselen yıldızı Melike Şahin ise 27 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA TEMMUZ AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
2 Temmuz Cumartesi… Mahmut Orhan Live in Concert with Orchestra Presented by Limits Off
3 Temmuz Pazar… ‘Zengin Mutfağı’
5 Temmuz Salı… ‘Aydınlıkevler’
19 Temmuz Salı… Salih Tıraş Yöresel Tatlar
20 Temmuz Çarşamba… ‘Müslüm Gürses Şarkıları - Senfonik’
23 Temmuz Cumartesi… Sagopa Kajmer
26 Temmuz Salı… ‘Taxim’
27 Temmuz Çarşamba… 'Hep Yeni Kal: Melike Şahin'
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