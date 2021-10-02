Maximum Uniq Açıkhava'da 80 bin kişi
Maximum Uniq Açıkhava, zengin içeriği ve BKM'nin deneyimiyle İstanbul'un yeni eğlence ve kültür - sanat merkezi haline dönüştü. Kapılarını 1 Temmuz'da açan Maximum Uniq Açıkhava'da 1 Ekim'e kadar düzenlenen 80 etkinliğe yaklaşık 80 bin kişi katıldı
Maximum Uniq Açıkhava, İstanbul'un yeni eğlence ve kültür - sanat merkezi olmayı başardı. İlk yılında elde ettiği başarının temelini şüphesiz açık hava sineması, konser, tiyatro, stand - up, çocuk etkinlikleri ve festivallerden oluşan zengin içeriği ve BKM'nin deneyimi oluşturdu.
İstanbul'un yanı sıra yakın illerden de katılımların olduğu Maximum Uniq Açıkhava'da etkinliklerin başladığı 1 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar olan 3 aylık süreçte 80 etkinliğin her birinde pandemi kuralları gereği izin verilen kapasite tamamen doldu. Toplamda etkinlikleri yaklaşık 80 bin kişi takip etti.
Maximum Uniq Açıkhava'nın etkinlikleri arasında yer alan açık hava sinemasında 'Oscar Seçkisi' başlığı altında izleyicilere yazlık sinema nostaljisi yaşatıldı.
Yaz boyunca izleyiciye sunulan filmler şunlar oldu;
* Nomadland (2 Gösterim)
* Kurye
* Süpernova
* Petite Maman
* Rifkin's Festival
* Druk
* Resistance
* Father
* Minari
* The Man Who Sold Skin
* First Cow
İKSV tarafından bu yıl 40'ıncı kez düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin 'Türkiye Sineması' bölümü kapsamındaki yarışma, Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirildi. Film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen festival coşkusu açık havaya taşındı.
Almanya'nın en ünlü festivallerinden Oktoberfest, Maximum Uniq Açıkhava'da farklı bir format ile İstanbullularla buluşmak için hazır. Saat 14'te kapılarını açacak olan festivalde günün startı DJ Aytun ile başlayacak.
Türkiye'de reggae denilince akla ilk gelen isim olan 'Sattas', İstanbul'un lokal DJ'lerinden 'Shangri La', eğlenceli ve deli gibi dans ettiren setleriyle 'Club Bangkok', elektronik yapılar ve etnik ritimleriyle 'Islandman' ve 60 ve 70'li yılların saykodelik funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyen 'Hey! Douglas' festival katılımcılarını iyi müzik ve dansa doyuracak.
14.00... Kapı Açılış
14.00 - 16.00... DJ Aytun
16.00 - 17.15... Sattas
17.15 - 17.45... DJ Aytun
17.45 - 18.45... Shangri La
18.45 - 20.00... Club Bangkok
20.00 - 20.20... DJ Aytun
20.20 - 21.50... Islandman
21.50 - 22.20... DJ Aytun
22.20 - 00.00... Hey! Douglas
Maximum Uniq Açıkhava'nın 1 Ekim'den sezonun kapanacağı 17 Ekim'e kadar olan etkinlikleri arasında Oktoberfest festivalinin yanı sıra Anadolu Ateşi'nin gösterisi, Zeynep Bastık, Yalın ve Gazapizm konserleri yer alacak.
5 Ekim... Ayta Sözeri
6 Ekim... Anadolu Ateşi
7 Ekim... Zeynep Bastık
8 Ekim... Yalın (Pazar Şarkıları)
15 Ekim... Gazapizm
16 Ekim... Oktoberfest.
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